Rapallo: anziano cade in intercapedine, è in codice rosso

Inconsueto incidente a Rapallo nell’area prossima al posteggio gestito dalle Ferrovie; per la precisione lungo il camminamento che conduce al sottopasso Brasey.. L’anziano camminava lungo un camminamento pedonale la cui pavimentazione è costituita in parte da griglie che danno aria alla sottostante intercapedine. L’uomo camminando non si è accorto che una griglia era stata asportata; fatto comunque segnalato con nastro bianco e rosso dalla polizia urbana avvertita dall’anomalia. L’uomo è caduto nell’intercapedine con un volo di circa quattro metri. Sul posto col 118 i vigili del fuoco per trarlo in salvo. E’ stato trasportato al pronto soccorso di Lavagna in codice rosso, soprattutto per la dinamica dell’incidente. I filmati di una telecamera potrebbero documentare il momento della caduta e chi aveva tolto la griglia.