Nervi: Anpi celebra il 2 giugno con la Costituzione raccontata ai bambini

Da Anpi Gino Tasso “Tigre” di Quinto, Nervi, Sant’Ilario riceviamo e pubblichiamo

Quest’anno cade il 75° anniversario di quel 2 giugno 1946 nel quale gli italiani, per la prima volta a suffragio universale anche femminile, decisero con un referendum di archiviare la monarchia optando per la forma repubblicana. Contestualmente, vennero eletti i 556 rappresentanti del popolo che diedero vita all’Assemblea Costituente.

E proprio alla nostra Costituzione vogliamo dedicare la giornata del 2 giugno 2021, raccontandola ai bambini che percorreranno la Passeggiata Anita Garibaldi. Traendo spunto dal libro di Anna Sarfatti, La Costituzione raccontata ai bambini, tenteremo di coinvolgerli e di farli riflettere su quelli che sono i principali diritti (e doveri) dei cittadini italiani, ascoltando le loro considerazioni.

L’appuntamento è dalle ore 11.00 alle ore 17.00 in Passeggiata a Mare presso la sede ANPI (salendo dal Porticciolo in alto sulla destra).

Sarà inoltre disponibile un certo numero di copie della grafic novel “Una stella per Nella”, l’opera realizzata da due allieve della Scuola per il fumetto di Chiavari che tanto interesse ha suscitato nel Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.