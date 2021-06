Lavagna: “Diga Perfigli, ora alle parole seguano i fatti”

Da Salvatore Cozzolino, socio fondatore del Comitato Giù le mani dal fiume Entella, riceviamo e pubblichiamo



“”Evviva!!!

Ieri pomeriggio, alle ore 18, il Consiglio comunale di Lavagna,

stretto a coorte come un sol uomo – con la scontata defezione del

manipolo Officina Lavagnese, ma con l’appoggio esterno dei Comuni

viciniori di Cogorno e di Carasco – ha idealmente attraversato

trionfante la “breccia di Porta Pia” al grido “mai più l’Accordo di

programmaaaa!”.

Il recente, incruento accesso agli atti regionali aveva infatti già

accertato l’invalidità dell’Accordo di programma del 27.11.2013,

riguardante interventi ideati a monte del ponte della Maddalena, così

come meglio narrato in Levante news del 19.5.2021.

Ciò aveva prodotto un significativo squarcio nel progetto

provincial-metropolitano della “diga Perfigli”, riguardante

notoriamente interventi a valle del ponte della Maddalena, come tale

strettamente funzionale alla possibilità di eseguire successivamente

gli interventi a monte, oggetto del predetto Accordo rivelatosi oggi

invalido “.

Fuor di proclama – e quindi fuor di celia – l’evento di oggi avrà

davvero rilevanza epocale solo se alle parole seguiranno i fatti, così

come ha lasciato intendere il Sindaco Gian Alberto Mangiante.

Ciò vuol dire eseguire subito la deliberazione odierna, in quanto

dichiarata immediatamente eseguibile, promuovendo ad horas la

convocazione della Conferenza dei servizi, per formalizzare il

sopravvenuto dissenso del Comune di Lavagna, sia per motivi di

legittimità (eccesso di potere sotto svariati profili, violazione di

legge) sia per motivi di merito (venir meno dei presupposti di fatto,

rivalutazione dell’interesse pubblico etc.), nel pedissequo rispetto

della procedura indicata dalla normativa vigente per comporre il

dissenso stesso, previa, s’intende, disposizione al responsabile del

procedimento di sospensione/interruzione del procedimento in atto per

la scelta del contraente l’appalto degli interventi a valle del ponte

della Maddalena.