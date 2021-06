Continua a presentarsi a casa dell’ex; denunciato due volte

Dal Portavoce della questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un 31enne piemontese per atti persecutori (due volte) e violazione di domicilio .

Ieri pomeriggio la volante dell’U.P.G. è stata inviata presso un appartamento di Staglieno poiché la proprietaria ha riferito che il suo ex ragazzo, già denunciato per comportamenti violenti nei suoi confronti, si era presentato alla sua porta per parlarle contro la sua volontà.

La donna ha aperto agli agenti visibilmente scossa e ha raccontato di aver concluso definitivamente la relazione con il 31enne da qualche mese ma che lui non si rassegnava.

L’uomo, ancora nelle vicinanze del palazzo, è stato condotto in Questura e denunciato per stalking. Gli è stato anche notificato un provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Genova disposto dal Questore.

In serata però le volanti sono dovute di nuovo intervenire poiché lo stalker si era ripalesato a casa dell’ ex fidanzata urlando, suonando insistentemente il campanello e piangendo. La donna non si è fatta convincere ad aprire, ma quando lui ha chiamato l’ascensore e ha finto di andarsene, lei ha socchiuso l’uscio con il ferro morto per verificare che tutto quell’improvviso silenzio corrispondesse in effetti alla sua dipartita. In quel momento l’uomo con un gesto fulmineo si è avventato con tale violenza contro la porta che è riuscito a danneggiare il ferro morto ed entrare nell’appartamento.

Per fortuna la vittima nel frattempo aveva già chiamato i soccorsi e quando i poliziotti sono arrivati hanno trovato l’ex fidanzato ancora in casa e lei talmente scossa da avere le convulsioni

L’uomo è stato denunciato per violazione di domicilio e nuovamente per atti persecutori. La vittima, condotta in ospedale, è stata refertata con 7 giorni di prognosi per le contusioni a braccio e caviglia provocate dall’apertura violenta della porta.