Cogorno: un progetto a favore dei lavoratori stagionali disoccupati

Anche per l’edizione 2021 Accademia del Turismo e Villaggio del Ragazzo sono presenti nella shortlist dei soggetti attuatori dei Percorsi integrati e individuali nell’ambito dell’intervento “Smart@ttivo” Emergenza Covid-19 in attuazione del Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo finanziato da Regione Liguria.

“Smart@ttivo 2021” si concretizza nella realizzazione di percorsi integrati e individuali di servizi di politica attiva del lavoro e di consulenza formativa fruibili interamente a distanza, che danno diritto al riconoscimento di un’indennità di partecipazione pari a 500 euro nel periodo di assenza o riduzione di lavoro e fino ad un massimo di 1.500 euro.

Il progetto è rivolto a ai lavoratori stagionali del turismo privi di occupazione o in una condizione di ridotto impegno lavorativo a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19.