Cogorno: ‘Buoni Spesa’, riaperto il bando

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Da lunedì 24 Maggio 2021, l’amministrazione comunale di Cogorno, ha nuovamente aperto il bando comunale per la presentazione delle domande di “Buoni Spesa”, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità da parte delle famiglie residenti a Cogorno che a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 si sono trovate in difficoltà per riduzione o assenza di reddito.

I “Buoni Spesa” potranno essere usati presso gli esercizi commerciali e le farmacie ricompresi nell’elenco pubblicato sul sito web del Comune di Cogorno. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti per l’accesso al contributo, possono presentare istanza sull’apposito modulo scaricabile dal portale internet del Comune di Cogorno http://www.comune.cogorno.ge.it o ritirabile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cogorno, dal 24 Maggio 2021 e sino al termine perentorio del 30 Giugno 2021.

La domanda debitamente compilata in tutte le sue parti è da inviare all’Ufficio Protocollo al seguente indirizzo mail: protocollo@comune.cogorno.ge.it; oppure da consegnare all’Ufficio Protocollo in P.za Aldo Moro 1 – aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00. E’ possibile avere informazioni al numero telefonico 0185/385761 – 0185/385762- 0185/385763 dalle ore 9.00 alle 12.00.