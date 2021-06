Chiavari: nasce il progetto “I sentieri del mare”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

“I sentieri del mare” è il nome del progetto promosso dal Comune di Chiavari e organizzato dall’Asd Chiavari Nuoto in collaborazione con CAI, Lipu Tigullio e il Fie, rivolto a ragazzi con ridotte abilità motorie o con disabilità intellettiva che prevede un calendario di attività da svolgere durante l’estate all’aperto, sul lungofiume, in passeggiata o in collina.

«L’Asd Chiavari Nuoto da sempre sostiene e supporta diverse attività sociali sul territorio, collaborando con scuole, associazioni e comunità; le convenzioni preesistenti con Anffas Tigullio Est, Centro Benedetto Acquarone e Federazione Fisdir ci hanno permesso di formare alcuni dei nostri istruttori in un campo che richiede specifiche competenze e adeguata sensibilità – afferma Stefano Giacometti, coordinatore amministrativo della Chiavari Nuoto – Si partirà con escursioni sui sentieri collinari, sul lungo Entella e fronte mare, mentre nella spiaggia attigua a piazza Gagliardo organizzeremo corsi di perfezionamento della tecnica natatoria e osserveremo il fondale marino oltre la barriera frangiflutti. Calibreremo ogni attività e percorso sui singoli partecipanti, per consentire la fruizione da parte di tutti».

«Si tratta di un progetto nuovo, nato a seguito del successo della piscina all’aperto di piazza Gagliardo. Visto il gradimento e il grande potenziale di un’esperienza inclusiva da svolgere in mare, abbiamo individuato le modalità e i partner per attuare un progetto più grande, dedicato a valorizzare e far riscoprire il nostro territorio grazie ad attività escursionistiche e sportive, aperto a persone con disabilità, diffondendo così la cultura dell’incontro e della partecipazione. La Chiavari nuoto si è resa disponibile sin da subito, diventando l’associazione capofila dell’iniziativa “I sentieri del mare”, coinvolgendo altre realtà tutte cittadine. Partiremo con un primo incontro organizzato per fine giugno, cercheremo di perfezionare i percorsi, e l’adattabilità degli stessi, alle fragilità di ciascuno per trovare la formula più adatta» dichiarano l’assessore alle politiche sociali, Fiammetta Maggio, e l’assessore alla promozione della Città, Gianluca Ratto.

Il primo appuntamento è previsto per il weekend del 19 e 20 giugno 2021. Per partecipare è necessario iscriversi, i posti sono limitati, contattando il numero 0185/364855, entro e non oltre il 16 giugno.