Chiavari: liceo linguistico, ipotesi area di colmata

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca relativa alla sede della succursale a Chiavari del Liceo linguistico Da Vigo-Nicoloso

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di trovare una soluzione adeguata alle richieste di nuove aule per la succursale del liceo linguistico Da Vigo di Rapallo a Chiavari Il consigliere ha ricostruito la complessa vicenda e tutte le alternative provvisorie attualmente al vaglio in attesa della nuova sede definitiva in via Castagnola che, fra tre anni, avrà 18 aule e 3 laboratori.

L’assessore alla scuola Ilaria Cavo ha sottolineato che con l’apertura del nuovo anno scolastico ci saranno tre prime classi per ottenere 9 classi sul triennio e che Città metropolitana ha deciso per la collocazione temporanea del liceo linguistico al terzo piano del Liceo Luzzati. L’assessore ha spiegato che i lavori di adeguamento sismico della sede definitiva in via Castagnola partiranno a giugno e si concluderanno nell’estate del 2022. L’assessore ha annunciato, l’intenzione di creare un polo scolastico a Chiavari che potrebbe essere individuato nell’area della Colmata.