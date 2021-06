Da Comunicazione Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

A Camogli si possono prenotare i vaccini (Pfizer) per la fascia di età 18-60 anni, con possibilità di somministrazione in loco, muniti di codice fiscale e tessera sanitaria, presso:

– Farmacia Armonia, via Repubblica 97

Info 0185 771069 oppure whatsapp 3714362504

– Farmacia Serra, via Aurelia 207, Ruta

Info 0185 770487