Camogli: piscina, lunedì via alla demolizione della copertura

Dalla pagina Fb del Sindaco di Camogli Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti, anche questa sera qualche aggiornamento.

PISCINA GIUVA BALDINI

Come previsto, partiranno lunedì prossimo 7 giugno i lavori di demolizione della copertura della piscina comunale che prevedono la rimozione dei teli di copertura, delle dieci travi lamellari, degli impianti elettrico e di aerazione.

CIMITERO

A seguito del monitoraggio costante della falesia nel periodo successivo alle abbondanti piogge di aprile, alle varie verifiche di aggiornamento geologiche e alle prove tecniche per il ripristino operativo sulla frana, di cui l’ultima si è svolta ieri, si sono finalmente rilevate le condizioni idonee alle ripresa delle operazioni via terra, interrotte appunto a causa delle copiose precipitazioni che hanno impedito la continuazione degli interventi in sicurezza per gli addetti ai lavori.

Il progetto prevede il posizionamento tramite autogru di un escavatore che possa operare nella parte più distante dal corpo franato e di un contenitore idoneo a raccogliere il materiale movimentato dall’escavatore.

Nella parte più prossima al corpo di frana sarà invece calata una ruspa telecomandata. La circolazione veicolare sarà interdetta probabilmente solo per tre giorni non consecutivi per il posizionamento e la rimozione dell’escavatore e del contenitore di raccolta del materiale.

SITUAZIONE SANITARIA

Sono tre i casi di residenti positivi al Covid-19 (1 un nuovo caso e 1 guarito rispetto all’ultimo aggiornamento) mentre due sono le persone in isolamento fiduciario.