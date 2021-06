Alcuni camogliesi guardano preoccupati lo stato della passerella che collega salita Capece (da piazza Schiaffino) a via Lorenzo Bozzo. Dopo il caso dei loculi e la copertura della piscina si teme per lo stato di questa passerella (probabilmente di proprietà delle Ferrovie) a cui andrebbe effettuata una seria manutenzione per bloccarne il degrado. Stessa attenzione alla passerella di Priaro.