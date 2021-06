Adulti e svaccinati, in attesa di un vaccino alternativo

Toti ha promesso una nuova campagna vaccinale per convincere gli scettici. Questi sarebbero rappresentati in buona parte da persone che rifiutano l’Astrazenega per timore di serie complicanze di cui non si parla più, ma che sono ben presenti nella mente di chi, soprattutto donne, in mancanza di un’alternativa rifiutano Astrazeneca. Non si sa neppure quante siano in Liguria queste persone. Quella delle vaccinazioni sembra una marcia vittoriosa con Figliuolo in testa. La realtà è che non si è in grado di trovare una soluzione alla comprensibile diffidenza verso il temuto vaccino.