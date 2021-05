Val di Vara in festa per Santo Gianelli, patrono

di Guido Ghersi

In questi giorni l’Alta Val di Vara è in festa per Sant’Antonio Maria Gianelli patrono dell’intera vallata. Quest’anno ricorre anche il 20° anniversario del pellegrinaggio in valle dell’urna del Santo, avvenuta, appunto, nel 2001. Centro delle celebrazioni sarà ancora il Santuario della Cerreta, frazione del Comune di Carro, edificato nelle vicinanze della casa natale del Santo nonché sede di una casa delle Suore Gianelline, Figlie di Nostra Signora dell’Orto, in Chiavari, da lui fondato. Fino a mercoledì 2 giugno, la presenza di Suor Rosella Zilli, responsabile della comunicazione della congregazione, darà lustro all’evento, con tre conferenze alle quali tutti possono intervenire. Ieri si è tenuta, nel tardo pomeriggio, la prima dal titolo “Coincidenze o miracoli; oggi alle 18 “Fratelli tutti: verso l’amicizia sociale”, mentre martedì 1° giugno, sempre alle 18, l’ultima conferenza su “I laici nella vocazione, nella missione del Gianelli”. Mercoledì, giorno della festa, alle ore 7, Messa celebrata da don Mario Perinetti, canonico arciprete di Brugnato, alle 11 Messa officiata da don Carmine Capasso, vicario foraneo, alle 16 concelebrazione solenne all’aperto, presieduta dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, presenti tutti i parroci della vallata. Purtroppo, anche per quest’anno, non sarà possibile tenere la tradizionale suggestiva processione con la statua del Santo. Le suore, metteranno a disposizione le registrazioni dell’evento su YouTube.