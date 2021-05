Sestri: progressiva riorganizzazione dell’ospedale

Dall’ufficio stampa della Asl 4 Chiavarese riceviamo e pubblichiamo



In relazione all’evoluzione pandemica si comunica che a far data da lunedì 31 maggio si procederà alla progressiva ridefinizione delle attività di degenza ed ambulatoriali dell’ospedale di Sestri Levante.

Prioritariamente in data odierna sarà trasferito il reparto buffer del 3° piano al 4° piano in area contigua al reparto Covid, ma con accesso e percorso separato.

Contestualmente il reparto medicina del 3 piano (20 posti letto) accoglierà pazienti Covid free ed avrà un indirizzo onco ematologico.

Successivamente a partire dal 7 giugno si procederà alla progressiva occupazione del reparto di Fisiatria Recupero Funzionale al 6° piano ed al completamento della ripresa delle attività ambulatoriali attive in epoca pre-covid, nonché alla progressiva riattivazione degli interventi di chirurgia di media/bassa complessità presso l’Ospedale di Rapallo.

Resta inteso che la piena realizzazione del programma vedrà la conclusione definitiva al termine dell’emergenza pandemica ed in caso di riaccensione della stessa si procederà ad attivare in 72 ore il programma predisposto da Alisa per ASL 4.