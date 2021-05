Sestri: addetti primo intervento, un corso Cescot

Dall’ufficio stampa di Confesercenti Tigullio riceviamo e pubblichiamo

Tramite il proprio ente di formazione Cescot, Confesercenti organizza una nuova edizione del corso di aggiornamento triennale per addetto di primo soccorso, della durata di quattro ore, in programma mercoledì 9 giugno dalle 14 alle 18 presso la propria sede di Sestri Levante in via Fico 47.

Si ricorda che il corso è a numero chiuso e che il suo conseguimento è obbligatorio per tutte le ditte che abbiano almeno un dipendente o un coadiuvante familiare e non si siano costituite come impresa familiare o in forma societaria.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il numero 3475670323.