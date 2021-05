Riomaggiore: lavori in Via dell’Amore, pubblicato il bando

Dall’ufficio stampa Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

È stato pubblicato sulla piattaforma telematica di Invitalia il bando europeo per l’affidamento dei lavori finalizzati alla riapertura della Via dell’Amore tra Riomaggiore e Manarola, uno dei percorsi naturalistici più belli e suggestivi del mondo. Il termine per la presentazione delle offerte scade il 13 luglio, entro l’autunno si procederà all’aggiudicazione dell’opera con il successivo avvio dell’intervento. I lavori dureranno due anni e mezzo. La pubblicazione della gara segue il via libera al progetto esecutivo, arrivato il 12 maggio scorso con la firma del decreto da parte del commissario straordinario contro il dissesto idrogeologico e presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

Il finanziamento complessivo per le opere di consolidamento e rifacimento della Via dell’Amore, lunga circa un chilometro (920 metri) da Manarola a Riomaggiore, ammonta a 13 milioni e 400mila euro, messi a disposizione dai ministeri della Transizione ecologica (allora ministero dell’Ambiente) e della Cultura e dal Dipartimento della Protezione civile. Le opere riguardano la messa in sicurezza del fronte a monte del percorso pedonale, franato nel 2012.

“Il via libera al progetto esecutivo e, oggi, la pubblicazione del bando di gara europeo nei tempi previsti costituiscono la svolta definitiva per il recupero della Via dell’Amore che sarà definitivamente riaperta per l’estate del 2024 – afferma Toti – Si tratta di un intervento unico al mondo per le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del luogo in cui verrà realizzato e per l’importanza e la valenza turistica di questa passeggiata, che, grazie alla sinergia tra Istituzioni, presto potrà tornare ad essere interamente percorribile in piena sicurezza da parte dei turisti provenienti da tutto il mondo”.

L’intervento comprende l’installazione di reti, ancoraggi, chiodature e barriere paramassi distribuiti sul fronte roccioso a monte della Via dell’Amore, il consolidamento della galleria paramassi esistente, lunga 140 metri, la creazione di un suo prolungamento verso Riomaggiore per ulteriori 83 metri, la demolizione ed il rifacimento totale di un altro breve tratto di galleria lato Manarola (17 metri). Inoltre è previsto il rifacimento della pavimentazione di tutta l’infrastruttura, nuove ringhiere e un rinnovato arredo urbano.

L’area di cantiere sarà all’altezza dell’ex campo di calcio di Riomaggiore al di sotto del tracciato della strada provinciale: lì atterreranno gli elicotteri con i materiali, poi trasportati nelle zone di intervento con una teleferica. L’appalto comprende anche la realizzazione di opere di consolidamento al di sotto della pedonale.

Accanto al consolidamento della Via dell’Amore è previsto un altro intervento del valore di 3 milioni di euro, gestito interamente dal commissario delegato per l’emergenza Toti e legato agli eventi meteorologici dell’ottobre 2018, con la realizzazione di opere di difesa a mare, già inserite nel piano degli interventi di protezione civile del 2021.

Qui il link dell’Avviso Pubblico di gara sulla piattaforma Invitalia:

https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5734