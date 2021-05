Rapallo: disturba persone e aggredisce carabinieri, arrestato

La scorsa nottata a Rapallo, la pattuglia della locale Stazione, dopo i dovuti accertamenti, arrestava per i reati di “minaccia, violenza, resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale” un 39 enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine. La pattuglia, interveniva, su richiesta del “NUE 112”, in quanto uno sconosciuto, stava disturbando la quiete pubblica. L’uomo, alla vista degli operanti, fin da subito, si mostrava insofferente al controllo, infatti, minacciava e poi aggrediva i militari, con spinte e pugni, ma veniva bloccato. Accompagnato in Caserma, veniva identificato e arrestato. Un militare, riportava lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.