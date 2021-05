Trovato in tarda serata, a Rapallo in via Vespucci, dalla polizia municipale, un capriolo spaventato. L’animale si è lasciato avvicinare ed è stato immediatamente visitato dal veterinario Sergio Rapuzzi, sempre attento e disponibile per queste emergenze. Il capriolo forse caduto da un muro, sembra fortunatamente, solo leggermente ferito. Presente alla visita il sindaco Carlo Bagnasco che ha ringraziato gli agenti della municipale, il dottor Rapuzzi e tutti gli intervenuti a questo soccorso.