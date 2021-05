Parco di Portofino: via Gave 25, si chiedono chiarimenti

Da Antonio Leverone, Coordinamento per il Parco Nazionale di Portofino – Osservatorio Ambientale riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata a Direzione Parco Regionale di Portofino, Ufficio parchi Regione Liguria, Ufficio tecnico Comune – Santa Margherita Ligure, Soprintendenza beni culturali

Oggetto: Parco Regionale di Portofino – situazione in via Gave 25.

Come risulta delle foto allegate recentemente ricevute, alla base di una tipica scalinata in pietra di una “creusa” è presente un lavatoio con la struttura in pietra e il piano lavoro in ardesia (sembra un ripristino più recente). Dalle informazioni ricevute il lavatoio e la scalinata dovrebbero essere eliminati per la realizzazione di una scalinata nuova più ampia. Considerando la particolarità del sito dal punto di vista della tutela ambientale, del paesaggio e della cultura tradizionale contadina, chiediamo se quanto a nostra conoscenza è vero e nel caso, la tipologia e la qualità delle autorizzazioni rilasciate.

In attesa di una sollecita risposta, (legge 241/90).