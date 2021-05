Levanto: escursionista straniero soccorso a Colla Bagari

Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del fuoco della Spezia riceviamo e pubblichiamo



Nel tardo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Brugnato e del Distaccamento Volontario di Levanto, sono intervenuti nel Comune di Levanto in località Colla dei Bagari per soccorso a persona su sentiero. L’allarme dato da alcuni passanti, segnalava la presenza di un turista straniero in difficoltà sul sentiero 573C che unisce la località Colla dei Bagari e l’abitato di Levanto.

Le squadre intervenute sul posto con 10 unità VVF, utilizzando personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) ed una barella da soccorso su sentiero, provvedevano al recupero ed al trasporto dell’infortunato.

Sul posto presente il personale del Soccorso Alpino ed i sanitari del 118 con la Croce Verde di Levanto.