Lavagna: spettacolo all’aperto dedicato a Dante

Lavagna riapre al teatro.

Uno spettacolo all’aperto dedicato a Dante, in occasione dei settecento anni dalla morte del Sommo Poeta.

L’appuntamento è per sabato 5 giugno 2021 alle ore 20.45 con lo spettacolo “Durante… per gli amici Dante” nella bellissima cornice del Porticato Brignardello in Piazza Marconi a Lavagna.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale l’Agorà di Lavagna, con il patrocinio del Comune di Lavagna e racconta la storia di una studentessa che, alle prese con lo studio della Divina Commedia, si trova in difficoltà.

Ad aiutarla arriva la sua professoressa che la guiderà alla scoperta di alcuni personaggi danteschi; insieme ci mostreranno quanto le storie raccontate da Dante siano ancora oggi attuali.

Nicolò Giacomo Pinna e Leonardo Celeri interpreteranno Dante e Virgilio, gli attori dell’Associazione Culturale Ragazzitralestelle daranno vita ad alcuni tra i più famosi personaggi dei gironi dell’Inferno, Purgatorio e Paradiso. Il gruppo di ballo dell’AthenAcademy Asd di Chiavari animerà la manifestazione con balli e danze di diavoli e beati, grazie alle musiche curate dal Corpo Bandistico “Città di Lavagna”.

Un’ottima occasione per trascorrere qualche ora all’aperto, divertendosi e ascoltando parole che non sono antiche, ma incredibilmente moderne, a dimostrazione che la storia non è avulsa dal presente, che la cultura è vita e i nostri giovani ne sono i migliori interpreti.

Lo spettacolo è gratuito e, nel rispetto delle norme anti-Covid, i posti a sedere sono in numero limitato.

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a sabato 12 giugno.

Vi aspettiamo!