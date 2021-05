Lavagna: “Mobilità, proficuo lavoro della giunta Mangiante”

Dal Gruppo Lega Nord Salvini riceviamo e pubblichiamo



“Ticket della sosta per viaggiare gratis sui mezzi di trasporto pubblico. Un buon esempio di mobilità integrata che si è realizzato per la prima volta nel Tigullio a Lavagna. Infatti, chi usufruirà del parcheggio presso il parcheggio dell’ospedale, che sarà dotato di sistema di lettura targhe a sbarra con cassa automatica, con lo stesso biglietto potrà viaggiare sui bus di Amt senza dover pagare un secondo biglietto. In tal senso, ringrazio il sindaco Gian Alberto Mangiante e i dirigenti di Amt che si sono impegnati e stamane hanno presentato questo innovativo progetto. Nel Comune di Lavagna, inoltre, è previsto un continuo miglioramento delle infrastrutture accessorie al servizio di trasporto pubblico, come ad esempio le pensiline, e la fornitura di mezzi di mobilità ecologica complementari al trasporto pubblico e alternativi a quello privato. Un progetto, una gestione e un approccio ‘green’ verso la mobilità sostenibile realizzati grazie all’impegno della giunta comunale, che sta svolgendo un proficuo lavoro nell’interesse del territorio e dei cittadini del Tigullio”.

Lo ha dichiarato il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi (Lega).