Cogorno: centro estivo “Giochinsieme”, le iscrizioni

Da Roberto Frugone, Villaggio del Ragazzo riceviamo e pubblichiamo

Come ogni anno, l’arrivo dell’estate per gli educatori del Centro San Salvatore significa soprattutto “Giochinsieme”, da oltre settant’anni il centro estivo del Villaggio del Ragazzo: «Siamo lieti, in modo particolare nel momento attuale, di poter offrire ai bambini e ai ragazzi un’occasione di svago e di serenità nella massima sicurezza, dove creatività, animazione, gioco e divertimento saranno le parole d’ordine».

Nell’estate 2021, il centro estivo Giochinsieme, rivolto a bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni, si terrà dal 14 giugno al 30 luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 16:00.

Nel centro estivo si terranno laboratori manuali, ludico ricreativi e artistici, attività in lingua inglese, uscite sul territorio, e ci sarà come di consueto un’area all’aperto attrezzata con piscina.

Note informative

Destinatari: bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni

Periodo: dal 14 giugno al 30 luglio 2021 1ª settimana: dal 14 giugno al 18 giugno 2ª settimana: dal 21 giugno al 25 giugno 3ª settimana: dal 28 giugno al 2 luglio 4ª settimana: dal 5 luglio al 9 luglio 5ª settimana: dal 12 luglio al 16 luglio 6ª settimana: dal 19 luglio al 23 luglio 7ª settimana: dal 26 luglio al 30 luglio

Orario: dalle ore 7:30 alle ore 16:00

Quota di partecipazione settimanale: 120 euro

Posti disponibili: n° 60

Giornata tipo

Ore 7:30/9:00 – Accoglienza

Ore 9:00/10:00 – Inizio giornata: attività del “Buongiorno”

Ore 10:00/10:30 – Spostamento in zona ricreativa

Ore 10:30/12:00 – Acquaticità in piscina/giochi all’aperto

Ore 12:00/12:30 – Preparazione per andare in mensa

Ore 12:30/13:30 – Mensa

Ore 13:30/14:00 – Attività calma

Ore 14:00/15:30 – Animazione o attività laboratoriale

Ore 15:30/16:00 – Uscita

Informazioni e uscrizioni

Iscrizioni aperte dal 24 maggio 2021 fino a esaurimento posti disponibili.

Informazioni e moduli di iscrizione scaricabili sulla pagina di Giochinsieme all’indirizzo https://www.villaggio.org/online/giochinsieme/

Le iscrizioni devono essere inviate all’indirizzo email giochinsieme@villaggio.org.

Telefono: 0185 375275