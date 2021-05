Canottaggio/ Quattro titoli regionali per la Argus di ‘Santa’

Dall’ufficio stampa della Canottieri Argus riceviamo e pubblichiamo. Di Paolo Fizzarotti

I tesserati della Canottieri Argus di Santa Margherita Ligure si sono fatti onore ai campionati regionali di canottaggio, nel campo di regata di Genova Prà, ottenendo diversi titoli regionali e numerosi piazzamenti. Strepitosa la prestazione dell’Argus nel Doppio Allievi B2 maschile: i sammargheritesi si sono aggiudicati il primo posto, il secondo posto e il quarto posto.

Eppure la concorrenza era agguerritissima. Alla manifestazione hanno partecipato infatti 14 società giunte da tutta la Liguria. Gli atleti in gara sono stati 449, nell’ambito delle 69 gare di un programma lungo quasi otto ore e gestito al meglio dal Comitato Organizzatore composto da Canottieri Elpis Genova in collaborazione con Rowing Club Genovese 1890 Asd, S.S. Murcarolo, S.C. Sampierdarenesi, L.N.I. Sestri Ponente, S.S.D. M.A.R.E. e A.S.D. Foce D. Schenone.

“Domenica è stato un appuntamento importante per l’attività dei nostri ragazzi e soprattutto per la ripresa e la ripartenza dello sport – afferma Carola Maccà, originaria di Moneglia, presidente del comitato regionale della Federcanottaggio – Si è trattato di una regata di ranking nazionale valida per l’assegnazione dei titoli di campioni regionali e del Trofeo Ramella. Un ritorno alle gare ed un ritorno nel centro remiero di Prà che speriamo possa essere presto riaperto nella sua totalità, lasciandoci alle spalle la pandemia e guardando al futuro della struttura con l’avvio del Centro Universitario e con l’organizzazione di gare anche di carattere nazionale ed internazionale come merita il comprensorio”.

Risultati Canottieri Argus

Doppio Senior A M, qualificazione 1: bronzo per Francesco Russo Verderame – Leonardo Di Lascio

Doppio Allievi B2 M, finale 1: oro per Karim Elkmili – Ludovico Bandinelli (7’22″64); argento per Aldin Apuzzo – Battista Manuel Tosi; quarto posto per Mattia Cioffi – Christian Ciuti.

Doppio Ragazzi M, qualificazione 1: quarto posto per Matteo Loddi – Matteo Milanta

Singolo Senior A M, Finale 1: quarto posto per Francesco Russo Verderame

Singolo Cadetti F, finale 1: bronzo per Giada Castellini

Singolo 7,20 Cadetti M, finale 2: oro per Lorenzo Pigozzi (8′ 31″ 42)

Doppio Allievi C F, finale 1: bronzo per Ester Canale – Miriam Elkamili

Singolo 7,20 Allievi B2 F, finale 1: quarto posto per Sofia Rigamonti

Singolo 7,20 Allievi B1 F, finale 1: argento per Michelle Castania; quarto posto per Giulia De Benedetti

Singolo 7,20 Allievi B1 M, finale 1: argento Oscar Canale

Singolo 7,20 Allievi B1 M, finale 2: oro per Lorenzo Caperoni (5’15″22)

Singolo 7,20 Allievi A M, finale 1: argento per Emiliano Romerio, bronzo per Mattia Capitani

Singolo 7,20 Allievi A M, finale 2: oro per Alessio Valle