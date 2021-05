Camogli: Guido Risicato eletto presidente del Canoa Club

Dal Gruppo Sportivo Camogli Canoa Club riceviamo e pubblichiamo

Lo scorso 15 maggio si è svolta l ‘Assemblea dei soci del Gruppo Sportivo

Camogli presso la sede in Salita Don Ansaldo 7, parte in presenza e parte in

videoconferenza nel rispetto della normativa anti covid. Tra i punti principali all’ordine del giorno il rinnnovo del Consiglio Direttivo, che con decisione unanime è stato deciso essere così composto: Guido Risicato Presidente, Francesco Oneto Vicepresidente, Claudio Fornasaro Tesoriere, Giulia Bertora Segretario, Silvano Ferraro Consigliere, Alessio Gonella Consigliere, Paolo Cichero Consigliere, Luigi Simonetti Consigliere, Gianfranco Merello ed Elisabetta Salvani Revisori dei conti, Giovanni Cichero, Paolo Fadelli e Riccardo Villa Gaggini Probiviri.

Il Presidente uscente Claudio Fornasaro ha relazionato fra l’altro sulle

iniziative di promozione della canoa perseguite negli ultimi tempi e la

partecipazione assidua a tutte le manifestazioni locali, segnatamente la

processione della Stella Maris a Punta Chiappa e la susseguente fiaccolata in mare insieme al Dragun in occasione della posa dei lumini, la passeggiata remiera “Andiamo a barcheggiare” organizzata dal Comune di Camogli, la

commemorazione al Cristo degli Abissi organizzata dai subacquei di Nervi ed alle attività di supporto alle manifestazioni natatorie quali il Miglio Marino organizzato dalla Rari Nantes Camogli e alle successive traversate da S.Fruttuoso a Camogli.

Tra le problematiche trattate lo smisurato aumento del canone di

concessione demaniale per la struttura portacanoe presso il rio Gentile, dovuto ad una direttiva nazionale che va a penalizzare tutte le piccole realtà associative nautiche senza scopo di lucro. Ne consegue che i soci si troveranno quindi costretti a sostenere maggiori sacrifici per continuare a far vivere il G.S.Camogli, costituito come polisportiva nel 1976 per volontà dell’allora parroco di Camogli Mons.Natalino Garaventa. La Sez.Canoa fu creata da Luigi Simonetti nel 1986, su ispirazione di Riccardo Villa Gaggini che, cresciuto nella culla della canoa a Nervi, diffuse poi la passione per la pagaia a tutti noi. Nei primi anni di attività, quando la pratica della canoa in mare era ancora poco conosciuta, i nostri istruttori hanno insegnato a

moltissimi bambini residenti e ospiti a divertirsi navigando in sicurezza nel nostro Paradiso.

Ottenuta l’affiliazione alla F.I.C.K. i nostri portabandiera ( Angelo Bertora,

Giovanni Cichero, Silvano Ferraro, Gianfranco Merello, Francesco Oneto ) hanno potuto gareggiare in varie competizioni di alto livello, quali i campionati regionali ed i campionati italiani di discesa sul Sesia, la Sestri L.-Portofino Sestri L. e la Camogli-Portovenere. Nello specchio acqueo antistante Camogli sono state inoltre organizzate con successo varie gare dimostrative formato sprint-race aperte alle associazioni limitrofe.

Mentre i nostri atleti davano vita a svariate spedizioni su fiumi e torrenti in

Italia e all’estero e seguivano corsi di specializzazione in acque bianche, molti soci amatori partecipavano ad importanti raduni turistici nazionali quali la VigevanoPavia e la Vogalonga di Venezia.

Nel prossimo futuro sono confermate le attuali iniziative, mentre sono allo

studio nuove attività e manifestazioni per continuare a promuovere la passione per la pagaia, senz’altro fra le più compatibili con un’Area Marina Protetta meravigliosa come la nostra.