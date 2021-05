Anziani: Forza Italia chiede un garante per la terza età

Dall’ufficio stampa del Coordinatore regionale di Forza Italia riceviamo e pubblichiamo

Con una conferenza stampa che avrà luogo a Genova domani alle ore 15.00 presso la sede regionale di via Savona 5R, Forza Italia presenterà la proposta di legge nazionale per l’istituzione del garante per i diritti delle persone anziane, a prima firma della deputata azzurra Cristina Rossello. Sullo stesso tema verrà inoltre illustrato, nel corso della conferenza, il regolamento approvato la scorsa settimana dal Consiglio Comunale di Genova.

Interverranno l’on. Enrico Pianetta, coordinatore nazionale Seniores Forza Italia, i deputati Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli, il coordinatore regionale del partito, Carlo Bagnasco, il capogruppo in Regione Claudio Muzio, che sta lavorando ad una proposta di legge regionale sul tema, il commissario cittadino e capogruppo in Consiglio Comunale a Genova, Mario Mascia, autore e primo firmatario della proposta di istituzione del garante comunale per i diritti delle persone anziane, e Giuseppe Costa, responsabile regionale Seniores Forza Italia.

“Grazie all’iniziativa di Forza Italia, condivisa da tutti i capigruppo della maggioranza che sostiene il sindaco Marco Bucci, Genova è stata la prima tra le grandi città italiane a istituire la figura del garante per gli anziani”, dichiarano gli esponenti azzurri. “Quello delle politiche attive per la valorizzazione e la salvaguardia dei diritti delle persone anziane – proseguono – è una questione centrale per la Liguria, seconda regione in Europa per numero di over 65, con una percentuale del 28,7% sul totale della popolazione, a fronte di una media europea del 20,6%. Per questo abbiamo deciso di presentare proprio a Genova, con il coordinatore nazionale dei Seniores del partito, on. Enrico Pianetta, la proposta di legge nazionale sul garante”, concludono.