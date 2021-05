‘Santa’: voragine sulla strada per Portofino, domani i lavori

Voragine sulla strada 227 per Portofino. Si è creata in Comune di Santa Margherita poco oltre Capo Nord. Dice Franco Senarega, assessore alla Viabilità della Città metropolitana: “Dopo un’ora dalla segnalazione, alle 19 circa, il personale della città metropolitana era sul posto provvedendo all’emergenza. Domani si vedranno le cause e si opererà di conseguenza”.

L’avvalamento non riguarda il tratto di strada rifatto dopo la mareggiata. Il buco è stato coperto con una lamiera. Sul muro sottostante di contenimento della strada non vi è traccia di cedimento ; probabilmente durante l’interramento di tubazioni si era creato un vuoto che ha determinato il crollo dell’asfalto.