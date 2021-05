RASSEGNA STAMPA Gianpio Devasini consacrato vescovo

Oggi, domenica 30 maggio, auguri a Ferdinando. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: capitale (la città principale di uno Stato da un punto di vista storico o politico; per estensione, di località riferito a un prodotto o una specificità della zona; la somma di denaro che si possiede; potere astratto del denaro e della sua forza; nel senso di bagaglio di esperienza). Proverbi: “Malanno non vien mai solo”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA.

Il Secolo XIX. Diocesi chiavarese. “Monsignor Giampio Devasini, che guiderà la diocesi di Chiavari, consacrato vescovo ieri a Casale; “Un monsignore molto amato, il saluto del sindaco Di Capua”.

Emergenza covid: “Calano i contagi, adesso si possono riaprire i reparti”; “L’hub di Recco ripartirà entro metà giugno”; “Over 60 non immunizzati in Riviera; c’è anche chi deve prenotare”; “Noi pediatri pronti a vaccinare, ma servono indicazioni precise”: “Medico in pensione diventa volontario”.

Sestri Levante: ritirato il divieto balneazione. Lavagna: malore fatale muore finanziere 49enne. Lavagna: assegnati banchetti ad Anpi e Fratelli d’Italia nello stesso punto, rissa sfiorata e il sindaco si scusa. Chiavari: A-12: primo giorno senza cantieri, 10 chilometri di coda. Chiavari: anche sindaci ad applaudire Raffaella Paita che parla sulla viabilità e sulle speranze in Fontanabuona.

Camogli: a San Fruttuoso restyling delle facciate dell’Abbazia.

Ne: salvata la cagnolina Otta.