Rapallo: controllo funivia, domani arriva il perito

Seppur scarcerato, l’ingegnere Enrico Perocchio non sarà a Rapallo domani o nei giorni successivi per controllare i lavori eseguiti sulla funivia, programmati fin da aprile, ed autorizzare la ripartenza. Sarà un altro perito esperto in funivie (l’ingegnere Murru) a verificare, domani, l’impianto.

Perocchio, su la Repubblica di Torino, ha rilasciato una lunga intervista in cui racconta il suo orrore per quanto accaduto e rifiuta ogni responsabilità; se fosse stato a conoscenza – assicura – avrebbe impedito quanto fatto o avrebbe fermato l’impianto uno o due giorni per eseguire l’intervento. già programmato.

Intanto Rapallo si scopre più che mai orgogliosa della sua funivia che il 29 agosto compirà 87 anni. La vuole ovviamente sicura ma ana percorrere quei 600 metri di salita che compie in sette minuti offrendo ai passeggeri di godere lo spettacolo del golfo Tigullio. Per altro tutte le amministrazioni susseguitesi dalla costruzione dell’impianto ne hanno garantito il funzionamento.