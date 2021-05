Da Viola Villa riceviamo e pubblichiamo

Sabato 12 giugno ore 17 a Paraggi, un cammino fiabesco tra fate, gnomi e principesse, nella magica cornice del Parco di Portofino – Passeggiata dei Baci

Lo spettacolo itinerante e offerto dal Comune di Portofino , ingresso libero per tutti ! Non mancate e ricordate di prenotare il percorso per tempo.

Il mondo delle fiabe aspetta i vostri bimbi , dal vivo !!