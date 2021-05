di Guido Ghersi

Al Convento dei Frati Cappuccini di Monterosso al Mare alle Cinque Terre due giorni (dal 4 al 6 giugno) per riprendere in mano il proprio percorso esistenziale. Meditazione, silenzio e tracce di approfondimento per ritrovare se stessi, vivere un luogo di bellezza e semplicità, ricucire le relazioni, respirare speranza e tornare a casa con gli occhi desiderosi di guardare verso il futuro.