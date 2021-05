Lavagna: “l’Agorà”, nuovo Consiglio direttivo

Dall’Associazione culturale l’Agorà di Lavagna riceviamo e pubblichiamo



L’Associazione culturale l’Agorà di Lavagna dal 29 maggio ha un nuovo Consiglio Direttivo guidato da Linda Botto, che coprirà la carica di Presidente e composto da Lina Dallorso, Luisella Botto, Fulvio Di Sigismondo, Annalisa Fornasari, Massimo Amicone e Marilena Vittori.

Il Collegio dei Probiviri sarà formato da Barbara Tinelli, Patrizia Sivori ed Emilio Moraschi.

“Dopo due mandati come Presidente sono davvero orgogliosa di vedere come Agorà prosegua la sua strada con volti “nuovi” e pieni di entusiasmo – dice la Presidente uscente Marilena Vittori – Sono tutte persone che sono sempre state vicino all’associazione, hanno tante idee e soprattutto la voglia di portare avanti questa bella realtà della città di Lavagna. Sono già in programma interessanti iniziative e questo ci fa vedere l’associazione nuovamente in “movimento” dopo questo periodo di pandemia in cui, nonostante tutto, è rimasta attiva con raccolte fondi per sopperire le carenze sanitarie dei momenti più bui. L’evento su Dante è un’idea partita da alcuni membri del nuovo direttivo che avevamo accolto molto volentieri e siamo felici di poter ricominciare dalla piazza, insieme alle persone, con lo stesso entusiasmo con cui abbiamo sempre lavorato. Lina Dallorso ed io continueremo questo percorso e non possiamo far altro che ringraziare il Direttivo uscente nelle persone di Barbara Tinelli, Patrizia Sivori, Daniela Soncina, Cristina Tamassia e Nadia Gnecco che hanno davvero dato molto in questi anni e il cui impegno non è mai venuto a mancare”.

Il nuovo Presidente Linda Botto ringrazia chi l’ha sostenuta: “Per me è un onore far parte di Agorà e da oggi essere parte di questo direttivo. Insieme a tutti voi speriamo di continuare nella splendida strada tracciata dal direttivo uscente. Le altre cariche saranno nominate dopo lo spettacolo teatrale “Durante…per gli amici Dante” perché nella prossima settimana abbiamo tutte le serate impegnate nelle prove dello spettacolo”.