Deiva: incidente in A-12, centauro con Drago al San Martino

Incidente in A-12 a Deiva Marina. Ad uno scambio di carreggiata per lavori, un motociclista diretto a Genova è rimasto vittima di un incidente riportando la frattura di una gamba e politraumi. E’ stato inviato in ambulanza a Sestri per essere poi trasferito con Drago, l’elicottero dei vigili del fuoco, al pronto soccorso del San Martino. Sarà la Polstrada a ricostruire la dinamica dell’incidente, stabilire le responsabilità. Si è formata una discreta coda di quanti stavano tornando a casa verso Nord.