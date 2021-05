Chiavari: ‘Cantiere verde’ e la bonifica di via Pianello

Dal Circolo Cantiere Verde Legambiente riceviamo e pubblichiamo

Sono iniziati i lavori di pulizia dell’area verde di proprietà del Comune di Chiavari in salita Via Pianello. Ricevuta l’autorizzazione da parte dell’Ufficio Parchi e Giardini – Settore V ci siamo attivati forti dell’attrezzatura che adoperiamo per curare l’uliveto “adottato” della cosiddetta Casa Rossa, al confine tra Chiavari e Zoagli.Si tratta di uno sfalcio “importante” vista la fitta vegetazione che caratterizza l’area da diversi anni: rovi formato “altezza uomo”, ma alti anche fino a quattro metri, non ci hanno fermato. Al termine del primo fine settimana dedicato alla pulizia stimiamo lo stato dell’arte dell’opera al circa 70%. Ci vorranno ancora parecchie ore di lavoro, in particolare per le “rifiniture”: oggi siamo riusciti a “liberare” un gruppetto di salici completamente sommersi dai lunghi e spessi tralci dei rovi.

Tuttavia non di solo sfalcio si tratta … bensì di una vera e propria bonifica dell’area vista la “rumenta” che abbiamo letteralmente “incontrato”: molta plastica, un’antenna parabolica, bottiglie di vetro, ferraglia arrugginita, copertoni, stracci, pentole e tanto, tanto “zetto”. Vi sono anche dei veri e propri cumuli di calcinacci e accatastamenti di ramaglie e potature d’antan.

Prevediamo di restituire entro un mese la porzione di terreno ripulita auspicando – oltre la godibilità di un panorama visivo urbano curato – anche quale area di fruibilità per gli abitanti del quartiere.