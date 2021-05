La rivalità tra la Pro Recco e la rari Nantes Camogli sembrava sopita nei rispettivi tifosi. Lontani i tempi in cui i recchesi, dopo avere vinto lo scudetto, sfilavano per le vie di Camogli con strombazzanti cortei di auto e moto. Il vecchio, sano e simpatico campanilismo sembrava sopito. E’ bastata la vittoria del Brescia che si è aggiudicato lo scudetto, per disibernare il campanilismo. Come appare da questo cartello affisso in un bar di Camogli.