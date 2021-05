Da Comunicazione Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

La circolazione veicolare e pedonale in via Ruffini è interrotta lunedì 31 maggio dalle ore 9.00 alle ore 18.00 per lavori al cimitero (verifiche di

aggiornamento geologiche della falesia e delle prove tecniche per il ripristino operativo sulla frana).

Ordinanza: Camogli ordinanza 50