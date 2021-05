Camogli: bus, da domani variazione con navetta per Ruta

Da lunedì 31 maggio, causa lavori in via Ruffini a Camogli, la linea 73 Recco – Camogli FS – Santa Margherita Ligure effettuerà le seguenti modifiche di percorso:

• Tutte le partenze da Recco partiranno 15 minuti dopo l’orario previsto e transiteranno lungo l’Aurelia per raggiungere Ruta.

• Tutte le partenze da Santa Margherita Ligure, una volta giunte a Ruta, proseguiranno lungo l’Aurelia direzione Recco.

Verrà istituito un servizio navetta per le coincidenze a Ruta da e per Camogli Fs.