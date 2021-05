Brugnato: presentata una nuova mappa dei sentieri

di Guido Ghersi

Ieri, sabato 29 maggio, alle ore 19 nella cornice del chiostro del Museo Diocesano di Brugnato, in media Val di Vara, alla presenza dei vertici del Club Alpino-Sezione della Spezia e della sottosezione della vallata, oltre che dei rappresentanti del Comune, è stata presentata la nuova mappa “Dall’Alta Via dei Monti Liguri fino all’Alta Valle delle Cinque Terre” realizzata dal Cai; un prodotto pensato per il turismo green. La mappa è in scala 1:25 mila e permette di orientarsi più agevolmente tra numerazioni, incroci e possibilità di circuiti ad anello. Gli autori del progetto sono Luca Galuppini ed Alfredo Gattai.