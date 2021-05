Varese Ligure: il Comitato di Teviggio cita il Comune in tribunale

di Guido Ghersi

E’ da oltre due anni che l’amministrazione separata dei Beni Civici di Teviggio, frazione del Comune di Varese Ligure in Alta Val di Vara, cita la propria amministrazione comunale per la sorgente d’acqua denominata “Pettorina”. Allora la querelle fu proposta al Tribunale Civile di Genova, mentre ora saranno i magistrati del Tribunale delle Acque di Torino a decidere sulla controversia. Infatti la citata amministrazione chiede che sia accertato l’obbligo in capo al Comune di utilizzare l’acqua di quella sorgente a favore degli abitanti della frazione stessa, nonché l’inadempimento dell’amministrazione comunale per non aver provveduto, in questi anni, ad utilizzare l’acqua ed inoltre chiede un risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti dai residenti della piccola frazione. Poiché le udienze si terranno nella prima quindicina del prossimo mese, il Comune guidato dal sindaco Gian Carlo Lucchetti ha deciso di confermare la tutela legale affidata all’avvocato Gianemilio Genovesi di Genova, mentre l’amministrazione di cui all’inizio sarà invece assistita dall’avvocato Daniele Granara.