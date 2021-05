Sestri: “La stagione balneare si apre con un divieto”

Da Marco Conti consigliere comunale a Sestri Levante e della Città metropolitana riceviamo e pubblichiamo

“La città di Sestri Levante prosegue con la tradizionale raccolta di divieti di balneazione e con l’ Ordinanza sindacale n° 30 del 28 maggio apre la stagione estiva 2021 – afferma il Consigliere metropolitano e comunale Marco Conti – il record ci fu nel 2019 con ben tre divieti nell’arco di pochi mesi. La zona interessata dal divieto è l’area alla foce del torrente Gromolo”

“Episodio, e non mi stancherò mai di ripeterlo, che rappresenta un pessimo biglietto da visita per la nostra città che, a parole dei nostri amministratori, vuole puntare tutto sul turismo – prosegue il Consigliere di Fratelli d’ Italia – il superamento dei valori continua a gettare una preoccupante ombra sulla reali condizioni delle rete fognaria che tra l’altro non sarà oggetto di un rifacimento complessivo nella realizzazione del futuro depuratore”

“Occorre senza indugio effettuare una radiografia generale di tutta la rete fognaria (scarichi inclusi) e provvedere ad interventi strutturali che, tra l’altro, sono già finanziati nelle bollette dell’acqua che i cittadini pagano – conclude Marco Conti – della questione se ne occuperà anche il Consiglio Comunale in quanto presenterò una interrogazione insieme al collega Giancarlo Stagnaro per avere chiarimenti, ma soprattutto risposte, visto che non è la prima volta che si verificano fatti del genere”.