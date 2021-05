‘Santa’: “Richiesta di aiuto al 112, secondo me allunga i tempi” (2)

Da Luigi Simonetti riceviamo e pubblichiamo

Vi trasmetto alcune foto relative alla cronologia degli interventi di soccorso sul luogo dell’incidente avvenuto ieri sera a S.Margherita. Spero che lo scooterista stia bene in quanto era cosciente e pur lamentando forti dolori le fratture sembravano limitate alle parti del piede e della caviglia. E aggiungerei per fortuna visto che la disponibilità delle ambulanze non ha permesso un soccorso tempestivo, considerando che eravamo a circa 1 km dal centro cittadino e l’ambulanza è arrivata invece da Rapallo via S.Lorenzo. Mi trovo inoltre a dover constatare per l’ennesima volta che la centralizzazione dei soccorsi col numero unico 112 ha peggiorato notevolmente il sistema dei soccorsi, in primo luogo perchè il tanto decantato WhereAreU non riesce a identificare la posizione del chiamante spesso neanche a livello di comune, e questo è oggi un’assurdità incomprensibile, in secondo luogo perché se si necessita per esempio dei Vigili del Fuoco o dei Carabinieri per situazioni senza feriti, si subisce un interrogatorio completamente inutile che fa solo perdere minuti preziosi, per poi essere messi in attesa di chiamata per ulteriori minuti ancora più preziosi, e arrivare infine a dover raccontare l’evento da principio a chi ci risponde, quando probabilmente l’intervento richiesto avrà perso la sua efficacia, in quanto ormai l’auto sarà completamente bruciata o il ladro si sarà nel frattempo dileguato. Ma come spesso accade nel settore pubblico, cambiare le cose non equivale sempre a migliorarle.

Nelle immagini non è visibile la persona ferita