RASSEGNA STAMPA. Chiavari: in piazza per difendere il liceo

Oggi, sabato 29 maggio, auguri a Massimino. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante; Ne (a Conscenti con prodotti a chilometri 0). Parole: piovigginoso (del tempo, caratterizzato dalla caduta di una pioggia lenta, minuta, persistente). Proverbi: “Molte leggi, popolo misero”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Chiavari: “Giù le mani dal Luzzati” (in piazza per difendere il liceo). Vaccini: “Ultimo appello dell’Asl 4 agli operatori non ancora immunizzati”; “Vaccini in discoteca? Lo diciamo da un anno”. Balneazione vietata. Esami Arpal e bagni vietati a Sestri (foce Gromolo) e Santa Margherita Ligure (Ghiaia).

Moneglia: Il fegato di Stefano Picardo salva una persona. Sestri Levante: decima azienda per il polo tecnologico. Sestri Levante: Chef Galantini si trasferisce da Rapallo. Sestri Levante: nuova gestione al Cafè de la Place. Chiavari: ecomobilità, due giornate per giocare e pedalare. Chiavari: monsignor Devasini oggi ordinato vescovo a Casale. Chiavari: staccionata, luci a led (ormai tutti gli impianti sono a led ndr) e nuova passerella sul lungo Entella. Chiavari: arriva Paita a parlare del tunnel della Fontanabuona e i sindaci sperano ancora. Chiavari: Esculapio va in trasferta in piazza dell’Orto.

Rapallo: si attende il via libera per la riapertura della funivia e della spiaggia di Trelo. Santa Margherita Ligure: test per l’idrovolante, decollo e ammaraggio ok. Sorvolerà il golfo a pagamento con passeggero nella stagione morta. Portofino: impegno per la navigazione in sicurezza.

Camogli: presentato il calendario estivo: mostra di Luzzati e concerto di Piovani.

Ne: cane (di grossa taglia o bestiola?) cade in un pozzo, ore di lavoro per salvarlo (e alle 22 torna in superficie n.d.r.). Borzonasca: associazione famiglie: “Chiarezza su Anidra e sui riti alternativi.