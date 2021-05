Le Ferrari hanno invaso il lungomare di Rapallo; i ferraristi ripartiranno solo domani in tarda mattina. I bolidi hanno suscitato grande ammirazione. L’arrivo a Rapallo è stato organizzato da Roberta Ticchi (nella foto con l’assessore Elisabetta Lai) per la Rob Joy. I ferraristi oggi hanno raggiunto Santa Margherita per prendere il battello e fare una breve escursione a Portofino.