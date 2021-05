Parco di Portofino: escursione guidata sul Sentiero dei Tubi

Da Veronica Littardi, Coop. Dafne, riceviamo e pubblichiamo

Sentiero – Parco di Portofino

Domenica 30 maggio 2021

Percorreremo, attraverso gallerie, sifoni, scalette e passaggi a strapiombo l’antico e panoramico tracciato dell’acquedotto storico del 1898 che riforniva d’acqua la cittadina di Camogli. Scopriremo, insieme alla nostra guida Claudio Solimano, la storia e le caratteristiche dell’acquedotto storico, le numerose usanze locali e visiteremo inoltre la sorgente delle Caselle (sorgente tutt’ora attiva) ed altre varie sorgenti presenti in zona.

Lungo il percorso panoramico ammireremo dall’alto le Batterie della Seconda Guerra Mondiale, Punta Chiappa, Cala dell’Oro, la Baia di San Fruttuoso, sempre accompagnati da una macchia Mediterranea incontaminata, ricca di fioriture spontanee e con una variegata microfauna.

La partecipazione è riservata ad escursionisti esperti, per la presenza di tratti esposti e strette gallerie prive di illuminazione artificiale.

L’appuntamento è alle ore 09.00 davanti la Chiesa di San Rocco di Camogli.

Fine dell’escursione alle 13.30 circa in località Caselle (sopra Agririfugio Molini).

Da qui potrete proseguire in autonomia scegliendo il modo da voi preferito per rientrare: direttamente a San Rocco passando da Pietre Strette, oppure scendendo a San Fruttuoso e rientrando in battello (va verificato sempre che il servizio di trasporto in battello non sia sospeso a causa delle condizioni del mare).

Itinerario: San Rocco – Tubi – Caselle

Difficoltà: escursione impegnativa

Attrezzatura obbligatoria: scarpe da trekking, borraccia e torcia elettrica.

Costo a persona: 15 euro (10 euro per il servizio guida e 5 per il Parco di Portofino)

Equipaggiamento: scarponi da trekking.

Per maggiori informazioni sull’escursione, contattare il 347 908 8686. L’escursione è garantita con un minimo di 10 persone e un massimo di 15.

Prenotazione obbligatoria: compilando (uno per ogni partecipante) il form al seguente link: https://forms.gle/JHWVKbCu8Rw6eS8E9

Dotazione personale obbligatoria: mascherina di comunità, gel igienizzante