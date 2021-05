Nuoto/ Rapallo, ottima prova dei nuotatori di Camogli

Dalla Rari Nantes Camogli settore nuoto riceviamo e pubblichiamo

Prima esperienza in vasca da 50 m per i nostri nuotatori delle categorie esordienti b e esordienti a durante il pomeriggio di sabato 29 maggio presso l’ impianto del Poggiolino. I nostri portacolori hanno partecipato al Trofeo di Rapallo che ha visto impegnate quasi tutti le compagini del nuoto ligure.

I ragazzi impegnati erano

Gatto Junior ( 2009) 100 delfino,

Ortori Leonardo (2009) 100 rana,

Massa Elena ( 2010) 100 rana,

Revello Giulia Mina ( 2010) 200 misti e la mascotte Alice Pagano ( 2012) 50 rana.

Ottime prove cronometriche per tutti,hanno infatti migliorato i loro personali che erano in corta, hanno dimostrato che il duro lavoro paga, sono molto – afferma il tecnico Camilla Oliva – soddisfatta del loro impegno e del loro crescere continuo.