Un detenuto italiano di 41 anni impiccato in cella. Ma le ferite alla nuca, alcune gocce di sangue e il ritrovamento di stracci forse usati per pulirne le tracce, inducono la Procura a supporre che non si tratti di suicidio, ma ad una simulazione per nascondere un omicidio per rissa, Il procuratore capo Francesco Cozzi e il sostituto Giuseppe Longo hanno effettuato un sopralluogo in carcere dopo che gli esperti avevano proceduto ai rilievi del caso.