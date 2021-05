Malore a escursionista, verricellati su Drago anche i suoi cani

Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo



Nel tardo pomeriggio odierno i vigili del fuoco di Genova Est sono stati chiamati ad intervenire sul Monte Moro per soccorrere un escursionista che, passeggiando con i suoi cani, è stato colto da malore per una probabile disidratazione. Per il veloce recupero si è scelto di far intervenire l’elicottero Drago VF, che ha verricellato a bordo sia lui che i suoi due cani.-