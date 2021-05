Sembra risolto il mistero del georgiano, 38 anni, ladro seriale che rubava un quotidiano ad una edicola sul lungomare di Pegli pur non conoscendo l’italiano. Sorpreso dal titolare in flagrante, è stato arrestato dalla polizia urbana ed è finito in carcere. Perché mai avrà rubato il quotidiano locale? Sembra semplicemente per una questione igienica, per “leggerlo” dopo avere espletato una funzione fisiologica.