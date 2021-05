Coronavirus: registrati 82 nuovi positivi

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Sono 82 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria.

Alisa precisa che il numero più alto rispetto ai giorni precedenti deriva dalla trasmissione di 44 tamponi effettuati nel mese di marzo di un laboratorio privato. Questa è la ragione anche del lieve incremento dell’incidenza in provincia di Genova. Dal momento che questi 44 tamponi sono temporalmente riferiti ai mesi scorsi, non influiranno sulla valutazione ministeriale della Liguria nel prossimo report.

Di seguito il dettaglio dei nuovi positivi, riferiti alla residenza della persona testata:

IMPERIA (Asl 1): 4

SAVONA (Asl 2): 14

GENOVA: 54, di cui:

· Asl 3: 52

· Asl 4: 2

LA SPEZIA (Asl 5): 5

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 5