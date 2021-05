Cinghiali: “Serve una campagna di catture”

Dall’ufficio stampa di Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) Liguria riceviamo e pubblichiamo

Danni per gli agricoltori a causa dei cinghiali: la situazione è oltre i limiti della sopportabilità. Per questo Cia Liguria ha chiesto espressamente al Vice Presidente e Assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, in occasione del Tavolo Verde convocato presso la sede della Regione, di promuovere convintamente una campagna straordinaria di battute di selezione per alleggerire la pressione degli ungulati che in questi giorni è davvero pesante.

“Siamo consapevoli che non si risolve con le battute né con la normale attività venatoria, ma in questa fase della stagione assai delicata per le colture agricole, serve un intervento straordinario per preservare produzioni che rischiano danni irreversibili – sottolinea Aldo Alberto, presidente di Cia Liguria -. Non si può più prescindere dalla messa a punto di un piano straordinario di controllo e riduzione della pressione della fauna selvatica in grado di agire su più fronti : dalle difese passive, alla diffusione della gabbie di cattura, alle battute di selezione fino alla messa in atto di azioni di riduzione della capacità riproduttiva.

In attesa del piano servono misure da attuare subito. Per questo oltre alle battute Cia Liguria chiede l’impegno della Regione a rendere possibile la diffusione di gabbie di cattura che consentirebbero una selezione mirata e certamente efficacie.

“Il Vice Presidente Alessandro Piana ha raccolto le nostre preoccupazioni – conclude Aldo Aberto – impegnandosi ad agire per una azione di selezione da metter in atto in breve tempo, conscio che la particolarità dell’annata e l’ulteriore riduzione di catture durante la stagione di caccia ha ulteriormente aggravato il problema”.